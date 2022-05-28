Абакан, 28 мая 2022, 20:14 — REGNUM В Хакасии по данным на сегодня, 28 мая, после коронавируса выздоровели ещё 19 пациентов. Об этом сообщил оперштаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 17 новых носителей коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.
Всего в регионе зарегистрировано 34 014 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 1,4, за 7 дней — 0,8.
Амбулаторно лечатся 67 пациентов, в стационаре — 56 человек: двое из них на аппаратах ИВЛ.