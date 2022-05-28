Абакан, , 20:14 — REGNUM В Хакасии по данным на сегодня, 28 мая, после коронавируса выздоровели ещё 19 пациентов. Об этом сообщил оперштаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 17 новых носителей коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.

Всего в регионе зарегистрировано 34 014 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 1,4, за 7 дней — 0,8.

Амбулаторно лечатся 67 пациентов, в стационаре — 56 человек: двое из них на аппаратах ИВЛ.