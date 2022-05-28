Абакан, 28 мая, 2022, 20:14 — ИА Регнум. В Хакасии по данным на сегодня, 28 мая, после коронавируса выздоровели ещё 19 пациентов. Об этом сообщил оперштаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 17 новых носителей коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.

Всего в регионе зарегистрировано 34 014 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 1,4, за 7 дней — 0,8.

Амбулаторно лечатся 67 пациентов, в стационаре — 56 человек: двое из них на аппаратах ИВЛ.