Пекин, , 20:02 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о Китае как о «наиболее серьёзном вызове всеобщему международному порядку» является признаком существенного отклонения отношений обеих стран от нормального курса. Такое мнение высказал 28 мая глава МИД КНР Ван И.

Ван И U.S. Department of State

«Мы хотим заявить американской стороне: наша страна — совсем не то, что себе субъективно представляют Соединенные Штаты», — цитирует его ТАСС. Также китайский чиновник утверждает, что страна содействует усилению открытости и продвижению реформ, а также стремится «к взаимовыгодному сотрудничеству на ещё более высоком уровне».

Ван И, добавил, что официальный Вашингтон занимает на мировой арене крайне противоречивую американоцентристскую позицию и руководствуется понятиями времён холодной войны. По мнению чиновника, это может привести к конфликтам и расколу мирового сообщества.

Также Ван И. подчеркнул, что США превратились в главную причину дестабилизации международного порядка и «стали препятствием для демократизации международных отношений».