Пекин, 28 мая, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о Китае как о «наиболее серьёзном вызове всеобщему международному порядку» является признаком существенного отклонения отношений обеих стран от нормального курса. Такое мнение высказал 28 мая глава МИД КНР Ван И.

U.S. Department of State Ван И

«Мы хотим заявить американской стороне: наша страна — совсем не то, что себе субъективно представляют Соединенные Штаты», — цитирует его ТАСС. Также китайский чиновник утверждает, что страна содействует усилению открытости и продвижению реформ, а также стремится «к взаимовыгодному сотрудничеству на ещё более высоком уровне».

Ван И, добавил, что официальный Вашингтон занимает на мировой арене крайне противоречивую американоцентристскую позицию и руководствуется понятиями времён холодной войны. По мнению чиновника, это может привести к конфликтам и расколу мирового сообщества.

Также Ван И. подчеркнул, что США превратились в главную причину дестабилизации международного порядка и «стали препятствием для демократизации международных отношений».