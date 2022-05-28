Красноярск, , 19:59 — REGNUM В Красноярском крае мужчина решил погреться у костра и в итоге устроил поджёг. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Борьба с травяным пожаром Beale.af.mil

«Установлен житель посёлка Ангарский, который разжёг костёр на берегу реки Ангара, в результате чего возник пожар, — уточнили в ведомстве. — На место происшествия выехал сотрудник полиции, где обнаружил местного жителя».

Было установлено, что 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил пикник на берегу реки Ангара и разжёг костер. Вскоре загорелась прибрежная зона. Самостоятельно с огнём мужчина не смог справиться.

Прибывшие на место огнеборцы своевременно ликвидировали возгорание.