28 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:32 — REGNUM Заявление депутата украинской партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко предпринял попытку выехать из страны, чтобы принять участие в международных мероприятиях, однако украинские пограничники отказали ему в пропуске, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Петр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот и крыски уже побежали с неньки», — подметил Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский решил установить тотальный контроль над всеми своими политическими конкурентами, включая даже бывших лидеров этой страны.

«Увлекательные отношения жабы с гадюкой», — отметил Михаил С.

«Ха-ха. Главный украинский патриот намылился за границу! А чего не защищает свой нацистский украинский уклад жизни на передовой?» — интересуется Святослав В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Порошенко предпринял попытку бегства сразу же после того, как им заинтересовались украинские правоохранители.

Заметает Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На шоколадные лыжи встал, сволочь! Спринтер бездарный. Фига с два ты сбежишь, террорист. Тебя свои же убийцы уничтожат, наркоман уже сошёл с ума. Ещё ныть будешь: «Забери меня, Россия! Ни фига! Только суд, только высший приговор!» — пишет Ирина П.

Часть людей полагает, что Порошенко заслужил гнить в российской тюрьме, потому что исправительной системе Украины доверия нет.

«Порошенко должен получить справедливое наказание — попасть в Россию и сесть в тюрьму», — считает Добромир И.

«А что так? Разве Порошенко отказался биться за власть на Украине? Видимо, Зеленский хочет вообще всех конкурентов возможных убрать, пользуясь своим положением», — предполагает Кирилл В.

Ряд пользователей указывает на то, что Порошенко может улизнуть от преследования со стороны Зеленского лишь одним способом — оказаться на фронте.

«Пусть отправляют на фронт. Я думаю, что люди Донбасса будут рады видеть его в числе военнопленных», — подметила Елена Р.

«Ещё бы сынков его на передовую отправить, и совсем было бы по-справедливому», — считает Елена Л.

«Зеленскому его на войну бы отправить? Дать ему автомат, каску и отправить на фронт воевать. А мы не против, так его справедливая пуля настигнет. Порошенко — фашист проклятый, сколько людей вместе со своим наркоманом положил!» — написала Валентина К.

Петр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечает, что политические страсти на Украине не стихли после начала военной спецоперации России, а значит, все накопившиеся противоречия должны привести рано или поздно к столкновениям внутри Украины.

«Один скорпион жрёт другого. Или, как писал один детский писатель: «Волки от испуга скушали друг друга!» — пишет Кира М.

«За всё нужно платить и отвечать. Нужно было этого Порошенко закатать в бетон — и в Днепр на корм рыбам. За всё зло, которое он причинил мирным жителям и детишкам Украины. А получается, что Зеленский, придя к власти, нарушил своё обещание, не став «шоколадного короля» сажать в тюрьму. Чуть ли не лучшими друзьями они стали. А теперь всё — кончилась любовь, завяли помидоры?» — задаётся вопросом Тимур Ш.

Напомним, 28 мая депутат украинской партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко предпринял попытку выехать из страны, чтобы принять участие в международных мероприятиях, однако украинские пограничники отказали ему в пропуске.