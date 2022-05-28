Донецк, , 19:47 — REGNUM Населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в Народной милиции ДНР сообщили, что пятеро военнослужащих ДНР погибли в ходе боев с представителями ВСУ за сутки.