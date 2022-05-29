29 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 16:03 — REGNUM Буйство красок в селе Танковом Бахчисарайского района запечатлел фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Холодная весна в этом году, казалось, не даст шанса на бурное цветение маковых и ромашковых полей в Крыму. Но в конце мая летняя погода, наконец, добралась до полуострова.

Белоснежные и ярко-алые поля привлекают и местных жителей, и многочисленных туристов.

Сюда приезжают сфотографироваться на фоне цветочных полей, для художников — это традиционное время пленэров.

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района Александр Полегенько © ИА REGNUM