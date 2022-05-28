Томск, 28 мая, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Томской области 29 и 30 мая местами сохранится высокая (четвёртого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Sochi.ru Ливень

В регионе завтра ночью, 29 мая, будет преимущественно без осадков, днём — местами кратковременные дожди и грозы. Будет дуть северо-западный ветер 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9…+14 °C, местами +3…+8 °C; днём — +21…+26 °C.