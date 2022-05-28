Донецк, , 19:25 — REGNUM Пятеро военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 28 мая говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 23 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка.