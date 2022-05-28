Донецк, , 19:18 — REGNUM Более 30 украинских националистов уничтожили с начала текущих суток в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 37 украинских националистов, два бронетранспортёра, одну огневую позицию 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ДНР также захватили два бронетранспортера и два грузовых транспортных средства.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая.