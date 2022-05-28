Екатеринбург, , 19:11 — REGNUM 28 мая на официальном сайте «Урала» из Екатеринбурга объявили о подписании контракта с 25-летним российским фланговым защитником Лео Гогличидзе. «Урал» заплатил «Краснодару» 210 тысяч евро за трансфер футболиста.

Игрок ФК «Урал» Лео Гогличидзе Дарья Драй © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Лео Гогличидзе принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые и одну красную карточки.

Ранее Лео Гогличидзе выступал за «Нижний Новгород» и «Чайку» на правах аренды. На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.