Пекин, , 19:10 — REGNUM Вопрос Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае не относится к теме защиты прав человека и связан с государственной безопасностью КНР. Об этом 28 мая заявил замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом он отреагировал на сообщения представителей ряда западных стран и антикитайских политических сил о якобы имеющихся там нарушениях. «Проблема Синьцзяна никак не связана с вопросами защиты прав человека — это важная проблема, касающаяся защиты суверенитета, государственной безопасности и территориальной целостности», — цитирует его ТАСС.

Дипломат также напомнил о том, что властям КНР ранее пришлось бороться с религиозными экстремистами и террористами, представшими для жителей района большую опасность. И благодаря этим «неустанным усилиям» уже более пяти лет в Синьцзяне не было терактов, сейчас там стабильно и безопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в КНР Андрей Денисов осудил попытки вмешательства внешних сил в ситуацию в Синьцзяне и назвал этот вопрос внутренним делом Китая.

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