Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Требование Киева принять Украину в Евросоюз по ускоренной процедуре не может быть выполнено, поскольку подобной процедуры просто не существует, пишет американское издание The American Conservative. Быстрое вступление Украины в ЕС нарушит критерии верховенства права и дестабилизирует сам Евросоюз.

Владимир Зеленский на сммите ЕС — Украина. Брюссель President.gov.ua

«Как бы жестко это ни звучало, ЕС не является благотворительной организацией. Расширение — это, по сути, деловое решение, а не гуманитарное или основанное на заслугах соображение», — отмечают авторы статьи, напоминая, что «ЕС является экономическим центром с глобальными амбициями», управляющим крупнейшим в мире единым рынком.

Тем не менее, вскоре после начала российской военной операции на Украине президент этой страны Владимир Зеленский потребовал немедленного приема в ЕС по «новой специальной процедуре». «Такой процедуры не существует», — подчеркивают аналитики.

«Президент Франции Эммануэль Макрон недавно дал понять, что процесс «займет несколько лет, возможно, несколько десятилетий», чтобы соответствовать стандартам ЕС. Правила есть правила. Украина не является исключением», — уверены авторы публикации.

Они полагают, что попытка принять Украину в обход общих правил «будет означать специальное законодательство, которое чуждо европейскому праву».

Кроме того, как член ЕС, Украина будет иметь право на преимущества «положения о взаимной помощи», которое обязывает другие государства-члены предоставлять «помощь и содействие всеми доступными им средствами» в случае вооруженной агрессии.

«Военная поддержка может привести к дальнейшей эскалации конфликта, и на этот раз ЕС может стать мишенью. Некоторые опасаются такой же возможности даже в случае статуса кандидата Украины», — замечают аналитики.

По их мнению, более реалистичным является укрепление как Восточного партнерства, так и соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

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