Томск, 28 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Томске спасателям пришлось выручать девочку-подростка, придавленную качелями. Об этом сообщили в областной поисково-спасательной службе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Качели

«В субботу, 28 мая, в 15:42 оперативному дежурному поступило сообщение о ребёнке, придавленном качелей на улице Мокрушина, — уточнили в службе. — Спасатели деблокировали девочку-подростка из-под качели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента».

Девочку передали реанимационной бригаде скорой помощи, а сломанные качели демонтировали для избежания дальнейшего травмирования людей.