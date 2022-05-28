Химки, Московская область, , 19:06 — REGNUM 35-летний российский опорный полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру футболиста.

Денис Глушаков (сс) Елена Рыбакова

«Я играю в футбол и получаю удовольствие. Еще не наигрался в футбол. То, что сейчас нас отстранили от еврокубков, надо все равно продолжать получать удовольствие от футболиста, а потом, когда я наиграюсь, я скажу, что уже все», — цитирует Глушакова издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Денис Глушаков принял участие в 29-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.

Текущее соглашение Глушакова с «Химками» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.