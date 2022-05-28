Омск, , 18:58 — REGNUM В Омской области с 29 по 31 мая ожидаются дождь, грозы, возможен град, в отдельных районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Об этом сообщил Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды среды.

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Региональное управление МЧС России призывает омичей соблюдать осторожность.

«Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, не паркуйте вблизи них автомобили. Не оставляйте детей без присмотра. При грозе застала закрывайте окна, двери и дымоходы. Не растапливайте печь или камин. Отключите в доме все бытовые электроприборы», — подчеркнули в ведомстве.