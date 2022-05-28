Москва, , 18:53 — REGNUM Польша может исчезнуть так же быстро, как появилась, если продолжит свою антироссийскую политику. Этого в своём телеграм-канале не исключил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Gendargno

Он отметил, что в информационном поле мелькают те, кто до недавнего времени молчаливо довольствовался объедками Англии, Германии и, судя по всему, США. И речь, безусловно, идёт о Польше. Эта страна, которая появилась благодаря СССР и затем выживала благодаря России, смеет упрекать и угрожать.

«Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать», — сказал Кадыров.

Он также напомнил, что специальная военная операция является благородной миссией, которая положит конец нечисти. И выразил уверенность в том, что Россия освободит от этого гнусного явления Донбасс и всю Украину. «Это лишь вопрос времени», — заключил Кадыров.