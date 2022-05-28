Милан, Италия, , 18:44 — REGNUM Технический директор «Миланна» Паоло Мальдини может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом 28 мая сообщило издание Corriere della Sera.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

По информации источника, руководство «россонери» не продлевает с Мальдини соглашение, поскольку пока непонятно, кто будет владельцем клуба. Контракт экс-защитника сборной Италии с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

По итогам прошедшем сезона итальянской Серии А 2021/22 «Милан», одержав 26 побед, потерпев 4 поражения и набрав 86 очков, занял первую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата.