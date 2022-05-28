28 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM Юбилейный 25-й фестиваль мороженого, который впервые после двухлетнего перерыва состоялся на площади Островского в центре Санкт-Петербурга, собрал небывалое количество посетителей, передает корреспондент ИА REGNUM. Фестиваль стал одним из более чем 170 мероприятий, приуроченных ко дню рождения Санкт-Петербурга — 27 мая городу исполнилось 319 лет.

25-ый Фестиваль мороженого на площади Островского в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В предыдущие годы фестиваль посещало более 45 тыс. человек, но, по оценке ИА REGNUM, в этом году зрителей было намного больше.

Очередь на вход на Фестиваль мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

25-ый Фестиваль мороженого на площади Островского в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане едят мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане едят мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Очередь за мороженым на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году горожанам представили более 150 видов мороженого от отечественных производителей со всей России. Тысячи горожан попробовали пломбир, крем-брюле, эскимо и другие десерты. А в перерывах между дегустациями посетители принимали участие в развлекательных программах.

Так, самые юные гости могли отдохнуть и пообщаться со сверстниками в интерактивной зоне с аниматорами, посетить шоу мыльных пузырей и различные конкурсы и мастер-классами, посмотреть в «Мульт-театре» лучшие российские и советские мультфильмы.

25-ый Фестиваль мороженого на площади Островского в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM Покупка мороженого на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Для остальных гостей на сцене выступили вокальные, танцевальные и цирковые коллективы разных возрастов, а также кавер-группа «Немодные» и детского оркестра «ФонтанКА-BrassBand».

25-ый Фестиваль мороженого на площади Островского в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане едят мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане едят мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане едят мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане едят мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, в рамках юбилейного фестиваля мороженого был дан старт новой интересной традиции — «Почта вкусов», с помощью которой каждый посетитель смог отправить письмо производителю мороженого со своими пожеланиями или предложениями по созданию нового вкуса любимого лакомства или дизайна упаковки. Заметим, что «Почта вкусов», это также арт-объект, стилизованный под тележку мороженого, с которым можно было сделать веселое фото любой желающий.

Покупка мороженого на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане едят мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане едят мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане едят мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Покупка мороженого на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане едят мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо прочего фестиваль мороженого не остался в стороне от добрых дел. Среди многочисленных посетителей в мероприятии приняли участие воспитанники социальных учреждений города. Кроме ярких эмоций они получили сертификат на 1000 порций мороженого.

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