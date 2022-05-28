Эль-Хасака, Сирия, , 18:39 — REGNUM Турецкая артиллерия обстреляла поселок Заркан на севере сирийской провинции Хасеке, сообщило командование курдского альянса «Силы демократической Сирии» (СДС) в коммюнике. Было выпущено не менее 320 снарядов, которые нанесли разрушения жилым домам и хозяйственным постройкам.

Турецкие войска в Сирии Türk Silahlı Kuvvetleri

Кроме того, был обстрелян город Телль-Рифаат в провинции Алеппо и пограничный сектор Шерава, где действуют отряды курдских «Сил народной самообороны» (СНС). По населенным пунктам было выпущено 140 снарядов. Представитель СНС Нури Махмуд заявил, что «курдские бойцы дадут решительный ответ на эти атаки противника», передает ТАСС.

По данным телеканала Habertürk, армия Турции в ближайшее время может начать новую трансграничную операцию на севере Сирии. Планируется задействовать около 50 тыс. турецких военнослужащих и протурецких боевиков.

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