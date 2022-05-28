Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM 33-летний российский таранный форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, вероятнее всего, продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

Артём Дзюба Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» отказался от подписания Дзюбы в пользу нападающего «Сочи» Матео Кассьерры.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Артем Дзюба принял участие в 28-ми матчах чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Дзюба выступал за «Зенит» с 1 июля 2015 года после перехода из московского «Спартака» на правах свободного агента.