Ярославль, 28 мая 2022, 18:36 — REGNUM День города в Ярославле пройдёт 20 августа. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Евраев в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее городские власти отменили празднование в последнюю субботу мая «в связи с событиями на ближних рубежах», не назвав новой даты.
Перенос Дня города с традиционной даты раскритиковал уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин. По его мнению, праздник связан с региональной памятной датой «День возрождения Российской государственности», которая посвящена народному ополчению Минина и Пожарского (24 мая). Письма об этом Крупин адресовал региональным и городским властям. Михаил Евраев согласился с омбудсменом.
Программа праздника пока неизвестна.
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