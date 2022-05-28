Ярославль, , 18:36 — REGNUM День города в Ярославле пройдёт 20 августа. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Евраев в своём телеграм-канале.

День города в Ярославле City-yaroslavl.ru

Напомним, ранее городские власти отменили празднование в последнюю субботу мая «в связи с событиями на ближних рубежах», не назвав новой даты.

«Последний месяц лета будет насыщенным. 19 августа начнётся фестиваль «Преображение». В эти же даты может снова пройти «Пир на Волге». Прорабатываем с организаторами. Чтобы больше жителей и гостей города смогли посетить эти события, проведём День города Ярославля 20 августа. Это будет яркий финальный аккорд лета», — написал Михаил Евраев.

Перенос Дня города с традиционной даты раскритиковал уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин. По его мнению, праздник связан с региональной памятной датой «День возрождения Российской государственности», которая посвящена народному ополчению Минина и Пожарского (24 мая). Письма об этом Крупин адресовал региональным и городским властям. Михаил Евраев согласился с омбудсменом.

«А уже со следующего года снова предлагаю вернуть День города на последние выходные мая, как это и должно быть. День города в Ярославле традиционно проходил максимально близко к исторической дате. Николай II подарил городу выходной 24 мая за вклад в ополчение Минина и Пожарского», — написал Михаил Евраев.

Программа праздника пока неизвестна.

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