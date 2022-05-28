Донецк, 28 мая, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Донбассе остановлена работа Славянской ТЭС. Об этом 28 мая сообщает «Донбассэнерго».

Электричество

Это было сделано для «сохранения жизни и здоровья персонала» и «в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей». Работа станции была прекращена 27 мая.

Объект расположен на подконтрольной Украине территории, но в официальных границах Донецкой Народной Республики. Суммарная установленная мощность этой ТЭС составляет 880 МВт.