Донецк, 28 мая, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Населенные пункты Доломитное, Ясиноватая и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:21 — населенный пункт Металлист (укр. Травневое) — населенный пункт Доломитное: выпущено пять мин калибром 82 мм; 17:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три мины калибром 120 мм; 17:52 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено две мины калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 25 минут.