Ханты-Мансийск, , 18:26 — REGNUM В Югре за сутки на 28 мая госпитализировали 10 больных с COVID-19, 51 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15 человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Ханты-Мансийск — 10.

С начала пандемии в Югре к 28 мая насчитывается 210 583 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 675 пациентов, 2546 скончались (ни одного человека за сутки).

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