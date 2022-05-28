Москва, 28 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон, которые 28 мая провели телефонные переговоры, условились и далее поддерживать контакты по телефону. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«(Президенты РФ, Франции и Германии продолжат общение) по телефону», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого была обсуждена ситуация на Украине.