Уфа, , 18:19 — REGNUM 28 мая в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» футбольный клуб «Уфа» в матче за выживание потерпел поражение от «Оренбурга». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

ФК «Оренбург» Fcorenburg.ru

Забитыми мячами в составе «Оренбурга» отметились Джоэл Фамейе (13’) и Андрей Малых (90+4’). Единственный гол «Уфы» на 44-й минуте встречи забил 25-летний российский центральный защитник Юрий Журавлев.

Составы команд:

«Уфа»: Антон Чичкан, Константин Плиев, Алексей Никитин, Юрий Журавлев, Дмитрий Кабутов, Олег Иванов, Владислав Камилов (Руслан Фищенко, 85’), Александр Сухов (Дилан Ортис, 38’), Остон Уругов, Эгаш Касинтура (Боян Йокич, 62’), Гамид Агаларов (Филип Мрзляк, 85’).

«Оренбург»: Евгений Гошев, Михаил Сиваков, Андрей Малых, Ренато Гойкович, Александр Эктов, Тимур Аюпов, Сергей Бреев (Владимир Полуяхтов, 46’), Кирилл Капленко, Владимир Обухов (Николай Титков, 62’), Юрий Ковалев (Владимир Сычевой, 83’), Джоэл Фамейе (Данила Хотулев, 90’).