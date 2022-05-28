Вильнюс, 28 мая, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Вильнюсе экстренно приземлился самолёт авиакомпании «Турецкие авиалинии», который летел из Стамбула в Москву. Об этом пишут СМИ.

Andy Mitchell Самолет турецких авиалиний

По предварительным данным, причиной стал сигнал о технической неисправности, полученный в воздушном пространстве Белоруссии. Посадка была произведена в штатном режиме.

После этого пассажиров разместили в терминале. А специалисты приступили к осмотру лайнера.