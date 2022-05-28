Луганск, , 18:20 — REGNUM Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по факту распространения украинскими военными листовок в виде российских банкнот, которые оказались заражены возбудителем туберкулёза. Как отмечает 28 мая «Луганский информцентр», это военное преступление произошло в ноябре 2020 года в селе Степное Славяносербского района ЛНР.

Биологическое оружие AF.mil

«11 ноября 2020 года неустановленные военнослужащие ВСУ с применением летательного аппарата «Лелека С-100» осуществили распространение на территории села Степное Славяносербского района ЛНР (на тот период времени — приграничная территория с линией боевого соприкосновения) агитационных листовок, имитирующих денежные средства, находящиеся в обороте на территории ЛНР (российские банкноты)», — говорится в сообщении МГБ ЛНР.

При изучении листовок было обнаружено их искусственное заражение «чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности <…> в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса».

Уголовное дело возбуждено по факту применения неустановленными военнослужащими ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны по части 1 статьи 439 Уголовного кодекса ЛНР. К совершению преступления, по данным МГБ ЛНР, причастны шесть человек, личности которых устанавливаются.

Ранее в Минобороны России неоднократно сообщали о фактах работы контролируемых США биолабораторий на территории Украины в сфере разработки и испытания на людях биологического оружия.

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