Ярославль, , 18:13 — REGNUM 26 мая в мэрии Ярославля состоялось награждение организаций, отмеченных экспертами конкурса «Лучшее предприятие города» по итогам работы в 2021 году.

Илья Мотовилов (слева) и Николай Карпов

Участниками отбора стали 39 организаций Ярославля. Дипломы конкурса были вручены 14 городским предприятиям, работающим в самых разных отраслях экономики. В их числе ПАО «Славнефть-ЯНОС», уже не первый год подтверждающее почетное звание лучшего предприятия Ярославля.

Как и в прошлом году, завод стал победителем сразу в двух номинациях — «Нефтехимическая промышленность» и «За благотворительную деятельность». Почетные дипломы генеральному директору ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николаю Карпову вручили исполняющий обязанности главы города Илья Мотовилов и председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев.

Более 60 лет предприятие демонстрирует высокие достижения в производственной деятельности, занимая третье место в России по объёму освоения нефтяного сырья. Второй год завод является дипломантом самого авторитетного конкурса Российской Федерации — премии Правительства в области качества, а продукция ЯНОСа ежегодно отмечается дипломами конкурса «100 лучших товаров России», стабильно пополняя «золотую сотню».

ПАО «Славнефть-ЯНОС» является не только крупнейшим налогоплательщиком Ярославской области, но и благотворителем. Так, ежегодно в рамках Соглашения с Правительством области ЯНОС финансирует самые значимые социальные проекты региона, оказывая помощь организациям в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, благотворительным фондам региона, осуществляющим программы содействия для незащищенных слоев населения и маломобильных категорий граждан. Также на средства ЯНОСа реализуются проекты по благоустройству общественных городских территорий и мест отдыха горожан.

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