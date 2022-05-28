28 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 19:30 — REGNUM В Минеральных Водах ветераны пограничных войск отметили 104-ю годовщину создания пограничной службы России.

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

Ветераны службы собрались на площади Победы и возложили цветы к бюсту Героя Советского союза, генерала армии, начальника пограничных войск Вадима Матросова. Вместе с пограничниками в торжественном мероприятии приняли участие их жены, дети, внуки.

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

Бюст Героя Советского союза, начальника пограничных войск Вадима Матросова Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Ветераны пограничных войск Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

Напомним, пограничная охрана РСФСР была учреждена 28 мая 1918 года. С самого дня основания пограничная служба России ведёт работу по защите, охране и обороне государственной границы Российской Федерации, а также по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий.

Бюст Героя Советского союза, начальника пограничных войск Вадима Матросова Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

Памятный знак пограничникам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Ветераны пограничных войск Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

День пограничника в Минеральных водах Денис Абрамов © ИА REGNUM