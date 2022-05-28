Денис Абрамов,
28 мая 2022, 19:30 — REGNUM В Минеральных Водах ветераны пограничных войск отметили 104-ю годовщину создания пограничной службы России.
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Ветераны службы собрались на площади Победы и возложили цветы к бюсту Героя Советского союза, генерала армии, начальника пограничных войск Вадима Матросова. Вместе с пограничниками в торжественном мероприятии приняли участие их жены, дети, внуки.
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Бюст Героя Советского союза, начальника пограничных войск Вадима Матросова
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Ветераны пограничных войск
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Напомним, пограничная охрана РСФСР была учреждена 28 мая 1918 года. С самого дня основания пограничная служба России ведёт работу по защите, охране и обороне государственной границы Российской Федерации, а также по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий.
Бюст Героя Советского союза, начальника пограничных войск Вадима Матросова
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Памятный знак пограничникам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Ветераны пограничных войск
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
День пограничника в Минеральных водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM