Баку, , 18:06 — REGNUM Единство Азербайджана и Турции является важным фактором безопасности и мира в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на аэрокосмическом и технологическом фестивале «Технофест» в Баку. Почетным гостем фестиваля стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турецко-азербайджанское братство и единство <…> очень важный фактор безопасности и стабильности для региона и мира. Чем увереннее будут шагать вместе Турция и Азербайджан, тем крепче будет мир в нашем регионе», — сказал Алиев, слова которого приводит ТАСС.

После церемонии президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган и первые леди двух государств ознакомились с экспозицией выставки и понаблюдали за авиашоу.

Фестиваль организован министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, министерством промышленности и технологий Турции и турецким фондом, возглавляемым Сельчуком Байрактаром — техническим директором производителя беспилотников — компании Baykar Makina.