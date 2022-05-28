Донецк, , 17:50 — REGNUM Населенные пункты Минеральное, Васильевка, Верхнеторецкое и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:15 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Минеральное: выпущено три мины калибром 120 мм; 17:20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Васильевка: выпущено две мины калибром 120 мм; 17:25 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено три ракеты из БМ21 «Град» 17:32 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм; 17:40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Ясиноватую из «Градов».