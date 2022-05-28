Кемерово, 28 мая, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Распространяемая в интернет информация об изнасиловании и убийстве трёхлетней девочки в кузбасском Киселёвске не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

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«Сообщения подобного рода в полицию региона не поступали, — уточнили в ведомстве. — Опубликованные сведения по результатам проведенной проверки не находят своего подтверждения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают автора фейка».

В полиции напомнили, что за распространение недостоверной информации под видом достоверных сообщений предусмотрена уголовная ответственность.