Пекин, 28 мая, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Россия считает ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китайской Народной Республики (КНР) исключительно внутренним делом КНР и осуждает попытки вмешательства в неё извне, в том числе под предлогом защиты прав человека. Об этом заявил ТАСС посол России в Китае Андрей Денисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Синьцзян

«Российская Федерация неизменно исходит из принципиальной позиции о невмешательстве во внутренние дела третьих стран <…> Вмешательство международного сообщества в какой бы то ни было форме полагаем недопустимым», — сказал посол, комментируя пребывание в Китае Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Денисов напомнил, что в повестке дня СПЧ ООН или других многосторонних институтов «вопрос о ситуации с обеспечением прав человека в СУАР официально не стоит, поскольку нет каких-либо резолюций или решений на этот счет».

При этом китайская сторона демонстрирует готовность к диалогу с международным сообществом по любым аспектам ситуации в СУАР, отметил российский дипломат.

«Надеемся, что в ходе посещения СУАР КНР Верховный комиссар ООН по правам человека госпожа Бачелет получила ответы на все возможные вопросы, и они по большей части сняты», — сказал Андрей Денисов.