Новосибирск, 28 мая, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 686 пациентов, в том числе четверо детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса. За это же время 70 человек были выписаны с выздоровлением, одна женщина скончалась. В реанимации находятся 76 человек, на ИВЛ — восемь пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 258 376 случаев заражения коронавирусом, 251 673 пациента выздоровели, умерли 5660 человек.