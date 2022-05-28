Вена, 28 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В столице Австрии Вене жители Украины избили двоих таксистов. Инцидент произошёл 25 мая на парковке возле отеля «Бристоль», сообщают телеграм-каналы.

Emanuele Такси

Известно, что автомобили с украинскими номерами заняли места машин такси. И в ответ на сделанное замечание двое граждан напали на таксистов. Один из них получил тяжёлые травмы.

Произошедшим заинтересовалась местная полиция. Проводится расследование.