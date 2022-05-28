Кемерово, 28 мая, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 мая, на лечении остаются 1068 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 80 новых носителей коронавируса. За это же время 121 человек выздоровел.

Всего в регионе зарегистрировано 164 147 случаев заражения коронавирусом, 160 696 человек выписаны с выздоровлением, 2383 пациента скончались.