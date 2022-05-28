Москва, , 17:26 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от президента России Владимира Путина прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили журналистам в кабмине ФРГ.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они призвали президента России к серьёзным прямым переговорам с президентом Украины и к поиску дипломатического решения конфликта», — говорится в заявлении кабмина.

Как сообщало ИА REGNUM, разговор Путина с Шольцом и Макроном состоялся 28 мая. Президент России подтвердил готовность к возобновлению диалога, замороженного по вине Киева.

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