Джакарта, , 17:17 — REGNUM Россия вошла в расширенный список из 72 стран, граждане которых могут въезжать на территорию Индонезии по упрощенным визовым правилам, оформив визу по прибытии в аэропортах или портах на территории страны. Об этом сообщает министерство туризма Индонезии в России (VITO) со ссылкой на постановление министерства юстиции и прав человека Индонезии от 27 мая 2022 года.

Туристы на острове Бали (сс) Grayswoodsurrey

В обновленный список были внесены также Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Оман, Перу, Сербия и Украина.

Российские граждане смогут отправиться в Индонезию после 30 мая 2022 года. Срок действия такой визы ограничен периодом в 30 календарных дней с возможностью одной пролонгации на другие 30 календарных дней, а стоимость при первоначальном оформлении составит около $35.

По данным министерства туризма Индонезии в России, для посещения страны без карантина туристу потребуется иметь при себе сертификат о полной вакцинации против коронавируса вакциной «Спутник V» или иной вакциной, одобренной Индонезией (с датой последней прививки не менее, чем за 14 дней до въезда); загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент въезда; страховку, покрывающую случай заболевания COVID-­19 на сумму $25 000; обратный билет или билет в другую страну. Детям, не достигшим 18 лет, в сопровождении вакцинированных родителей наличие прививки не обязательно.

Индонезия надеется, что данная мера будет способствовать возобновлению туристического потока из России, который по итогам 2019 года почти достиг 160 000 человек. Министерство туризма Индонезии рекомендует посетить не только остров Бали, но и соседние острова: Ява, Ломбок и Флорес.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия расширила список стран, которым предоставляется безвизовый режим и гостевые визы по прибытии.

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