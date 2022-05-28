Донецк, 28 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Населенные пункты Пантелеймоновка и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:20 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Горловка (пос. Байрак): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм; 16:50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Минеральное.