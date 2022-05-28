Париж, , 17:05 — REGNUM Власти России должны освободить украинских военных, которые добровольно вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе. С таким призывом к президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора обратились глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом 28 мая сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Сдача в плен боевиков с «Азовстали» © Министерство обороны России

По данным журналистов, Макрон и Шольц всего призвали освободить более 2 тыс. украинских силовиков.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в пресс-службе Кремля сообщили, что глава РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, в ходе которых обсудил ситуацию на Украине.