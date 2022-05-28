Тюмень, , 17:04 — REGNUM В Тюмени предан суду доцент кафедры Государственного аграрного университета Северного Зауралья за получение взяток на общую сумму 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Тюмень AlexTitovD

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый получал от студентов взятки за выдачу свидетельств о прохождении обучения без фактического посещения ими теоретических и практических занятий и сдачи выпускного экзамена. Общая сумма полученных взяток превысила 400 тыс. рублей.

Доцент обвиняется по четырём статьям уголовного кодекса: ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного виновному чужого имущества»), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 291.2 («Мелкое взяточничество»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мурманске сотрудника вуза поймали на взятке в 260 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудника мурманского вуза поймали на взятке в 260 тысяч рублей