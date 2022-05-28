Вашингтон, 28 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Производители оружия в США могут получить от утверждённой президентом Джо Байденом помощи Украине в размере $40,1 млрд не менее $17,3 млрд. Об этом пишет американский левый журнал Jacobin.

Kaluga.sledcom.ru Оружие

По подсчётам автора статьи, самым большим бенефициаром здесь являются не простые украинцы, а американские военные подрядчики. Они получат $17 млрд дополнительного дохода. Для сравнения, размер невоенного финансирования таких подрядчиков составляет $15,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден утвердил очередной законопроект о помощи Украине. Размер финансирования составит $40,1 млрд.