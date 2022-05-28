Минск, , 17:00 — REGNUM Союзное государство России и Белоруссии «будет образцом межгосударственного объединения XXI века», заявил 28 мая посол России в Минске Борис Грызлов.

Борис Грызлов Kremlin.ru

Он напомнил, что в ноябре 2021 года состоялось заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в ходе которого президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, по словам Грызлова, «дали мощный импульс развитию нашего Союзного государства».

«Были приняты основные направления реализации положений Договора о Союзном государстве. Мы сейчас с вами строим Союзное государство, которое будет образцом межгосударственного объединения XXI века. Мы с вами к этому идем», — сказал Борис Грызлов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 23 мая провели переговоры в Сочи. Они обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

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