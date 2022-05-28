Донецк, , 16:42 — REGNUM Населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Минеральное: выпущено пять мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Горловка.