Москва, , 16:36 — REGNUM Москва даст «адекватный ответ» в том случае, если поставленные вооруженным силам Украины (ВСУ) американские ракеты достигнут городов Российской Федерации. Об этом 28 мая сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости.

Флаги США и России © ИА REGNUM

«Если эти ракеты (переданные ВСУ со стороны США) могут достигать российские города, это может привести к адекватному ответу (со стороны) РФ», — сказал сенатор.

По его словам, Соединенные Штаты, вместо того, «чтобы вести мирные переговоры», поставляют Украине вооружение, что ведёт к эскалации.

Напомним, 27 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение о передаче ВСУ ракетных систем залпового огня (РСЗО).