Москва, 28 мая 2022, 16:36 — REGNUM Москва даст «адекватный ответ» в том случае, если поставленные вооруженным силам Украины (ВСУ) американские ракеты достигнут городов Российской Федерации. Об этом 28 мая сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости.
«Если эти ракеты (переданные ВСУ со стороны США) могут достигать российские города, это может привести к адекватному ответу (со стороны) РФ», — сказал сенатор.
По его словам, Соединенные Штаты, вместо того, «чтобы вести мирные переговоры», поставляют Украине вооружение, что ведёт к эскалации.
Напомним, 27 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение о передаче ВСУ ракетных систем залпового огня (РСЗО).