Баку, , 16:30 — REGNUM Со стороны Азербайджана не было обстрела границы с Арменией. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве заявили, что информация о ранении военнослужащего в результате огня со стороны подразделений азербайджанской армии якобы «является ложью и не отражает действительности», — цитирует его сообщение ТАСС.

Как сообщалоИА REGNUM, об обстреле заявили в минобороны Армении. По данным ведомства, он произошёл утром 28 мая. Один военнослужащий был ранен.

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