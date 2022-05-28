Бамако, , 16:39 — REGNUM Девять представителей Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) получили ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства на востоке этой африканской страны.

Миротворцы ООН в Мали Un.org

Мина на дороге сработала утром 28 мая юго-западнее населенного пункта Агелок во время движения колонны материально-технического обеспечения миротворческих сил ООН, сообщили в MINUSMA.

«Девять миротворцев пострадали и были эвакуированы для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении миротворческой миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, семь миротворцев ООН погибли в результате взрыва самодельной бомбы, оставленной на дороге в центральной части Мали в декабре 2021 года.

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